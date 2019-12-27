Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın programı belli oldu! 2 özel maç...
27.12.2019 - 18:45 | | AA

Galatasaray'ın programı belli oldu! 2 özel maç...

Galatasaray, devre arası hazırlık programı belli oldu.  Yarın Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından tatile çıkacak oyuncular, 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek. Öte yandan Aslan, Altay ve Adana Demirspor ile özel maç yapacak.

Galatasaray'ın programı belli oldu! 2 özel maç...

Galatasaray Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık programı belli oldu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından tatile çıkacak oyuncular, 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek. 

Çalışmalarını 1 hafta İstanbul'da sürdürecek Galatasaray takımı, 10 Ocak Cuma günü kamp için Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, burada TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la 10 Ocak Cuma günü, Adana Demirspor'la ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da özel maç yapacak. 

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14, 15 veya 16 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.

Galatasarayın programı belli oldu 2 özel maç...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Radamel Falcao için sürpriz iddia
    Naci Ünüvar parlamaya devam ediyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Xhaka’nın yeni takımı Hertha Berlin

    Xhaka’nın yeni takımı Hertha Berlin

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görev alan hakemler hakkında suç duyurusu

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görev alan hakemler hakkında suç duyurusu

    Milletvekili Alpay Özalan: TFF'nin kararına herkesin uyması gerekir

    Milletvekili Alpay Özalan: TFF'nin kararına herkesin uyması gerekir

    Beşiktaş, Burak Bıyıktay'ı resmen açıkladı!

    Beşiktaş, Burak Bıyıktay'ı resmen açıkladı!

    Sıradaki Haber