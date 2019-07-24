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24.07.2019 - 10:24| SEEFELD (AA)

Galatasaray'Ä±n rakibi Augsburg

Avusturya'da kampta bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu StadÄ±'nda TSÄ° 20.00'de baÅŸlayacakÂ

Galatasaray'Ä±n rakibi Augsburg

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda yarÄ±n Almanya'nÄ±n Augsburg takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

Avusturya'nÄ±n Tirol bÃ¶lgesindeki Seefeld kasabasÄ±nda kampta bulunan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, ikinci hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± Augsburg ile yapacak.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu StadÄ±'nda oynanacak mÃ¼cadele TSÄ° 20.00'de baÅŸlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maÃ§ta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda ilk maÃ§Ä±nÄ± yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmÄ±ÅŸ ve sahadan 3-2 maÄŸlup ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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