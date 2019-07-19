Leipzig-Galatasaray: 3-2

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin 28. dakikasında yeni transferi Babel'le öne geçen sarı kırmızılı takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56, 58 ve 59. dakikalarda gelen 3 gole engel olamayan Galatasaray, Leipzig karşısında 3-1 geriye düştü.

Mücadelenin 89. dakikasında yine Babel sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Bundesliga ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

GOLLER: 28' 89' Babel(Galataray), 56'Halstenberg 58' Poulsen 59'Augustin(Leipzig)

İLK 11'LER

LEİPZİG: Mvogo; Mukiele, Orban, Halstenberg, Candido; Sabitzer, Laimer, Demme, Kampl; Werner, Poulsen.

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Selçuk, Jimmy, Adem, Babel, Mitroglou

Maçtan notlar

Sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2 gün önce hazırlıkların yurt dışı ayağı için Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa girdi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk provasını Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda Alman takımı Leipzig'e karşı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, müsabakaya İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel, Kostantinos Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.

Yeni transferler 11'de

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Adem Büyük, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Bu oyuncular ilk kez bir müsabakada Galatasaray formasını giydi.

Terim, genç stoper Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı'yı ise yedekler arasında bekletti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Avusturya'da oynanan müsabakaya Türk futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 16 bin kişilik Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçı tribünden 5 binin üzerinde Türk taraftar izledi.

Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra tribünlerdeki milli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da dikkati çekti.

Leipzig'i ise 100 kadar taraftarı destekledi.