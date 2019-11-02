Galatasaray'ın rakibi Liverpool
Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle iç sahadaki lig yenilmezliğini 41 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa devleriyle aynı listede yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Terim önderliğinde iç saha yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da İngiliz devi Liverpool'u takip eti. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının detaylarını sizler için derledik.
Galatasaray, Çaykur Rizespor'i konuk ettiği Süper Lig maçından ilk yarıda bulduğu gollerle galip ayrıldı. 18 dakikada 2-0 üstünlüğü yakalayan Galatasaray, skoru maç sonuna taşımayı başardı. 30 bin taraftar önünde oynayan sarı kırmızılılar, bu sonuçla iç sahadaki lig yenilmezliğini sürdürdü.
LİGLERİN İÇ SAHADA DEVAM EDEN YENİLMEZLİK SERİLERİ
Liverpool
45 maç
35 galibiyet
10 beraberlik
Galatasaray
41 maç
34 galibiyet
7 beraberlik
Ajax
34 maç
31 galibiyet
3 beraberlik
Juventus
28 maç
24 galibiyet
4 beraberlik