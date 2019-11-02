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02.11.2019 - 08:08 |

Galatasaray'ın rakibi Liverpool

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle iç sahadaki lig yenilmezliğini 41 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa devleriyle aynı listede yer aldı.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Terim önderliğinde iç saha yenilmezliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da İngiliz devi Liverpool'u takip eti. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının detaylarını sizler için derledik.

Galatasaray, Çaykur Rizespor'i konuk ettiği Süper Lig maçından ilk yarıda bulduğu gollerle galip ayrıldı. 18 dakikada 2-0 üstünlüğü yakalayan Galatasaray, skoru maç sonuna taşımayı başardı. 30 bin taraftar önünde oynayan sarı kırmızılılar, bu sonuçla iç sahadaki lig yenilmezliğini sürdürdü.

LİGLERİN İÇ SAHADA DEVAM EDEN YENİLMEZLİK SERİLERİ
Liverpool
45 maç
35 galibiyet
10 beraberlik

Galatasaray
41 maç
34 galibiyet
7 beraberlik

Ajax
34 maç
31 galibiyet
3 beraberlik

Juventus
28 maç
24 galibiyet
4 beraberlik

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