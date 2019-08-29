Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri açıklanıyor!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Kura çekimi TSİ 19.00'da başladı. Galatasaray 4. torbada bulunuyor. Kurayı Bein Sports HD 1 kanalı canlı olarak yayınlıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray damgası

Şampiyonlar Ligi 2020 kura çekimine Galatasaray damga vurdu. Hamit Altıntop'un kupa ile sahneye gelmesinden sonra, bu kupayı Inter ile kazanmış ve Galatasaray forması giymiş Sneijder de sahneye çıktı. İki isim kaleci Petr Cech ile birlikte kura çekiminde yer alıyor.

Yılın kalecisi: Alisson Becker

YILIN FUTBOLCUSU AÇIKLANACAK

Kura çekiminin gerçekleşeceği salonda, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak.

Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.

TORBALAR

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)