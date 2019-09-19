19.09.2019 - 00:30 |
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu
Galatasaray, Club Brugge deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılıp Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı. İki favoriyi karşı karşıya getiren maçta ise Paris Saint Germain (PSG), Real Madrid'i evinde 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumunda liderliğe PSG oturdu.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci maçlarının ardından puan durumu şekillendi.
Club Brugge'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu skorla Devler Ligi'ne bir puanla girmiş oldu. Belçika temsilcisi de ilk maçından bir puanla ayrıldı. A Grubu'nda oynanan diğer maçta iki favori karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Real Madrid'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti.
A Grubu puan durumu şu şekilde oluştu;