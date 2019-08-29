29.08.2019 - 19:59
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takımlar oldu? 2019-2020 GS rakipleri
Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaraylı taraftarların büyük bir merakla araştırdığı rakipleri sizler için derledik. Peki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri hangi takımlar oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Geçtiğimiz yılın Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? İşte Galatasaray'ın yer aldığı grup ve rakipleri...
Temsilcimiz Galatasaray bu yıl A Grubu'nda yer alacak ve PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek...