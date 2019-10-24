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24.10.2019 - 11:20 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'ın son yıllarda derbi karnesi zayıf

Süper Lig'de 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son yıllarda dış sahada çıktığı 9 derbide galibiyet elde edemedi. Galatasaray, dış sahada tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 9 derbide 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı

Galatasaray'ın son yıllarda derbi karnesi zayıf

 

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 8 maçın 5'inde puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 müsabakadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Yoğun ve zorlu fikstüründe kendisi gibi sezona iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Vodafone Park'tan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekibin son yıllarda tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edememesi dikkati çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 9 derbi müsabakasında galibiyet yüzü görmedi.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Dolmabahçe ve Kadıköy'de çıktığı 9 derbide 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbide 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde berabere kadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.

Son 5 derbide 1 gol atabildi

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadı'nda 2-0 yenildiği derbi ile başlayan süreçe dış sahada çıktığı 5 derbi maçta gol anlamından etkisiz bir görüntü çizdi.

Söz konusu Fenerbahçe maçı ile başlayan dönemde dış sahada arka arkaya 4 derbide gol atamayan Galatasaray, bu sessizliğini geçen sezon 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde bozdu.

Galatasaray, savunma anlamında da istediğini gerçekleştiremedi ve deplasmandaki son 5 derbide kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

 

 

Saha Dışı | Doğukan Manço II
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