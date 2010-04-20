Galatasaraylı iki futbolcu idmanda kavga etti...

Turkcell Süper Lig’de hafta sonu Bursaspor’u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray’ın antrenmanı iki oyuncunun kavgasına sahne oldu.

Son haftalarda taraftarlarla arası açılan ve Diyarbakırspor maçında taraftarların aleyhinde beste yaptıkları kaptan Arda Turan, bu sabahki çalışmada ikili mücadelede tartıştıkları Caner Erkin'e yumruk attı. Önce sözlü tartışma ile başlayan kavgada Caner, Arda'ya "Kimsin lan sen, adam mısın?" diye çıkışınca, Arda da takım arkadaşına yumruk attı. Daha sonra diğer futbolcular araya girerek, kavgayı yatıştırdı.

Oldukça neşeli başlayan çalışmanın 5’e 2 pas bölümünde birbirlerine sert giren kaptan Arda Turan ile Caner Erkin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Birbirlerine giren iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırırken, Caner Erkin’in dudağının kanadığı görüldü.

'Kimsin lan sen, adam mısın?'

İki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Caner’in Arda’ya yönelik "Kimsin lan sen, adam mısın?" sözleri duyuldu.

İki futbolcusunun yaşadığı kavgayı gören teknik direktör Rikaard da o bölgeye giderek oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı ve Caner’i bulunduğu gruptan alıp diğer gruba gönderip çalışmayı sürdürdü.

Bu olay üzerine Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel apar topar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

FLORYA'DA BARIŞ HEMEN SAĞLANDI

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmanda kavga eden kaptan Arda Turan ve Caner Erkin arasındaki gerginlik tatlıya bağlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ardından teknik direktör Frank Rijkaard'ın da isteği üzerine iki futbolcu birbirlerine sarıldı ve basın mensuplarının önüne gelerek barıştıklarını gösterdi.

Bu arada Rijkaard, antrenmanda sonra tüm futbolcuları sahanın ortasına topladı ve kısa süreli bir konuşma yaptı. Rijkaard'ın konuşmasının ardından sarı kırmızılı futbolcular, bu akşam dünya evine girecek olan Sabri'yi omuzlarına aldı. Antrenmandaki gerginlik tamamen unutulurken, Arda ile Caner kavgalarıyla ilgili bir yorum yapmadılar.

Yaşanan bu olayın ardından futbol şube sorumluları Haldun Üstünel ve Murat Yalçındağ ile yönetici Ali Haşhaş, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplantı yaptılar.