Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerE-Spor Haberleri Galatasaraylı oyuncudan ödeme isyanı
03.12.2019 - 12:00 |

Galatasaraylı oyuncudan ödeme isyanı

Galatasaray ESpor takımının oyuncusu Lee Chang-Seok, sarı-kırmızılıların maaşlarını ödemediğini açıkladı.

Galatasaraylı oyuncudan ödeme isyanı

Onur Dinçer / Skorer 

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu üç aydır ödeme ile ilgili sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

‘Maaşlarımızla ilgili resmi açıklama istiyorum’
Chang Seok, Galatasaray ESpor resmi hesabını da etiketleyerek “Galatasaray’daki maaşlarımızla ilgili bir resmi açıklama duymak istiyorum. Neden beni görmezden geliyorlar. Neden bu problemi çözmeyi denemiyorsunuz?” paylaşımını gerçekleştirdi ve şöyle devam etti:

Sürekli ‘gelecek hafta’ diyorlar
“Ekim ayının ilk haftasından itibaren bana söz veriyor, sürekli ‘gelecek hafta, gelecek hafta’ diyorlar. Esportsta pro league’in böyle bir takımı olması beni şaşırtıyor”. Galatasaray, sporcunun transferini mayıs ayında resmi hesaplarından “Yakından tanıdığımız, başarılı orta koridor Lee "GBM" Chang-seok, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi'nde Galatasaray Espor forması giyecek” ifadeleriyle duyurmuştu.

Galatasaraylı oyuncudan ödeme isyanı

Galatasaraylı oyuncudan ödeme isyanı

Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Göztepe gençleriyle güldü

Göztepe gençleriyle güldü

Sıradaki Haber