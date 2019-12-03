Galatasaraylı oyuncudan ödeme isyanı

Onur Dinçer / Skorer

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu üç aydır ödeme ile ilgili sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

‘Maaşlarımızla ilgili resmi açıklama istiyorum’

Chang Seok, Galatasaray ESpor resmi hesabını da etiketleyerek “Galatasaray’daki maaşlarımızla ilgili bir resmi açıklama duymak istiyorum. Neden beni görmezden geliyorlar. Neden bu problemi çözmeyi denemiyorsunuz?” paylaşımını gerçekleştirdi ve şöyle devam etti:

Sürekli ‘gelecek hafta’ diyorlar

“Ekim ayının ilk haftasından itibaren bana söz veriyor, sürekli ‘gelecek hafta, gelecek hafta’ diyorlar. Esportsta pro league’in böyle bir takımı olması beni şaşırtıyor”. Galatasaray, sporcunun transferini mayıs ayında resmi hesaplarından “Yakından tanıdığımız, başarılı orta koridor Lee "GBM" Chang-seok, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi'nde Galatasaray Espor forması giyecek” ifadeleriyle duyurmuştu.