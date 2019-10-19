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19.10.2019 - 12:13 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaraylı Stankovic 3 hafta yok

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Stankovic, 3 hafta parkeden uzak kalacak.

Galatasaraylı Stankovic 3 hafta yok

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dragana Stankovic'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Stankovic'in dün gerçekleşen antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı belirtildi.

İlk tetkikleri Bahçelievler Medical Park'ta yapılan 24 yaşındaki Sırp pivotun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Üç haftalık rehabilitasyon sürecinin ardından oyuncunun durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

 

 

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