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13.09.2019 - 21:45 | | AA

Galatasaraylı taraftarlardan 3 dakika süren sessizlik

Sarı-kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçını 3 dakika oturarak izledikten sonra coşkulu tezahüratlara başladı.

Galatasaraylı taraftarlardan 3 dakika süren sessizlik

Galatasaraylı taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi 3 dakika sessiz bir şekilde takip etti. Sarı-kırmızılılar, maçı 3 dakika oturarak izledikten sonra coşkulu bir şekilde tezahüratta bulundu.

Metin Oktay da anıldı

Sarı-kırmızılı takımın "Taçsız kralı" Metin Oktay da unutulmadı.

Skorboardda Metin Oktay görsellerine yer verilirken, tribünde de "Taçsız kral tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" ve "Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991" yazılı pankartlar yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da alkışlarla Oktay'ı andı.

 

 

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