07.11.2019 - 07:10 |
Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0'lık mağlup olmasının ardından Fenerbahçeli eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Baroni'den paylaşım geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid’e Rodrygo’nun 3, Benzema’nın 2 ve Ramos’un penaltı golüyle 6-0 mağlup oldu.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Baroni ve Tuncay Şanlı'dan sarı kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşımlar üst üste geldi.
İşte Baroni ve Tuncay Şanlı'nın paylaşımı;