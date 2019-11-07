Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Real Madrid’e Rodrygo’nun 3, Benzema’nın 2 ve Ramos’un penaltı golüyle 6-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Baroni ve Tuncay Şanlı'dan sarı kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşımlar üst üste geldi.

İşte Baroni ve Tuncay Şanlı'nın paylaşımı;



