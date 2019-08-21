Galatasaraylı yıldız Nagatomo'ya talip çıktı!

Franck Ribery transferinde mutlu sona çok yaklaşan Serie A ekibi Fiorentina, şimdi de sol bek arayışlarına girdi. Biraghi'nin yerine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi, gündemine Galatasaray'dan Nagatomo'yu aldı. Tuttomercatoweb’in haberine göre Fiorentina, sezon sonu Galatasaray’la sözleşmesi sona erecek olan Japon defans oyuncusuyla ciddi bir şekilde ilgileniyor. Düşük maliyetle 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan Fiorentina'nın Galatasaray'la ilk görüşmeyi oynanan hazırlık maçının ardından yapıldığı iddia edildi.

Mor Menekşeler'in Galatasaray’a transfer olmadan önce Cesena ve Inter’de forma giyen Nagatomo'nun 7 yıl boyunca İtalya'da oynaması nedeniyle bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

2018'in Ocak ayında Inter'den Galatasaray'a kiralanan ve sezon sonunda bonservisiyle sarı-kırmızılı kulübe katılan Japon futbolcu, takımıyla Süper Lig'de iki şampiyonluk kazandı. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Nagatomo, 25 resmi maçta 1 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

Gelecek para ilaç olabilir

FFP anlaşmasındaki ‘sattığın kadar oyuncu alabilirsin’ maddesi için 2019’un Mayıs sonuna kadar süre var. Yani 2019/2020 sezonunu Cim Bom artıda kapatırsa, UEFA’dan ceza almayacak. Fakat, Galatasaray yaz transfer döneminde ekside olursa, bonservis ödediği son oyuncusu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamıyor. Luyindama'nın Devler Ligi kadrosuna yazılması için satış yapması gereken Galatasaray'a Nagatomo'dan gelecek para ilaç olabilir. Bu nedenle Sarı Kırmızılı ekibin transferde zorluk çıkarması beklenmiyor.