Galatatasaray transfer haberleri | Mario Lemina KAP bildirimi geldi

Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 23:59 itibariyle transfer sezonu sona erecek. Takımlar transfer sezonun son gününde KAP bildirimlerini bir bir yaparken Galatasaray, Radamel Falcao'nun ardından Mario Lemina içinde KAP bildirimini yaptı. Peki Galatasaray başka transfer yapacak mı? İşte Galatasaray transfer sürecinde son durum...

Galatasaray, Mario Lemina’yı KAP’a bildirdi

Galatasaray, Mario Lemina'nın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar Southampton’ın Gabonlu oyuncusu Lemina’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'a geliyor...

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Sarı-kırmızılılar Southampton’ın Gabonlu oyuncusu Lemina’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'a geliyor...

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray, Diagne'nin Club Brugge'e 3 milyon 350 bin euro bedelle kiralandığını açıkladı.

Radamel Falcao ve Andone'yi kadrosuna katan Galatasaray, Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı. Sarı kırmızılı takım golcü futbolcudan kasaya girecek rakamı da açıkladı.

Buna göre Galatasaray golcü futbolcu için Belçika ekibinden 3 milyon 350 bin euro kazanacak.

KAP bildirimi:

Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

Galatasaray, Florin Andone'yi açıkladı

Falcao transferiyle golcüsünü bulan Galatasaray, yedeği olarak Florin Andone’yi de renklerine bağladı.

Falcao’yu İstanbul’a indiren Galatasaray, Kolombiyalı yıldızın yedeğini de getiriyor. Cim Bom, Florin Andone’yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüp tarafından görüşmelere başlandığına dair KAP açıklaması gece saatlerinde yapıldı.

Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki Rumen forvet, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.