FETÖ firarisi Enes Kanter'in kardeşi Kerem Türkiye'ye gelmiyor

FETÖ firarisi Enes Kanter’in kardeşi Kerem Kanter, hakkında herhangi bir yakalama kararı olmamasına rağmen, İstanbul’da oynanacak maça gelmeyeceğini açıkladı.

Kerem Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”20 Kasım’daki Eurocup maçımız için Türkiye’ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.