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16.10.2019 - 09:38 | | SABAH

Galatasaray'dan Ryan Babel gerçeği

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna bedelsiz kattığı Babel'in de 1 milyon Euro'ya yakın bonusu olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Ryan Babel gerçeği

Belhanda için D.Kiev'e 8 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro'ya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel-Falcao için de ek ödeme yapacak. 5 milyon Euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon Euro ek prim var. İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon Euro kazanan Babel'in de 1 milyon Euro'ya yakın bonusu olduğu öğrenildi.

Galatasaraydan Ryan Babel gerçeği

Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ekim 2019
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