Isla: "Daha iyi ortalar yapabilirdim"

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Isla açıklamalarda bulundu.

"Sonuç çıkarmada üretken değildik"

"Yorgundan ziyade üzgünüm. Çok fazla ileri gittik, ataklar yaptık ama ortalarda ve sonuç çıkarmada üretken değildik. Üzüldük tabii ki de. Bir şekilde bitirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik."

"Daha iyi ortalar yapabilirdim"

"Fiziksel olarak sıkıntım yok, iyiyim. Sadece çok üzgünüm. Kİşisel olarak şunu söyleyeceğim, daha iyi sonuçlandırabilirdim, daha iyi ortalar yapabilirdim."