Moses şoku! ‘İstemiyoruz’

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de kiralık forma giyen ve bonservisi Chelsea’de olan Victor Moses için İngiliz taraftarlar mesajlara başladı. Moses’ın kiralık sözleşmesinden daha önce Chelsea’ye döneceğine dair iddialar sonrası İngiliz taraftarlar tepki gösterdi.

Arka arkaya sosyal medyadan mesajlar atan ve Twitter üzerinden Chelsea’yi mesajlar gönderen taraftarlar, Frank Lampard’ın takımın gençler olduğu ve Moses’a ihtiyaç duyulmadığına dikkat çekti.

İngiliz medyasında da dikkat çeken bu durumda, taraftarların ısrarla Nijeryalı futbolcunun dönmemesi ve kalıcı olarak Fenerbahçe’de kalması için yorumlar yapıldı. Arka arkaya mesajlarda, “Geri dönmesine gerek yok”, “Chelsea kalıcı olarak ayrılsın, sözleşmesi sonlansın” ve “Artık gençler var, eskileri istemiyoruz” diye yazıldı.