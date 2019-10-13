Galler - Hırvatistan maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Öne geçtiği Slovakya deplasmanından bir puanla ayrılan Galler, ilk iki için önemli bir sonuç elde etti denilebilir.

Öyle ki bu maç öncesinde ilk üçte yer alan ekiplerden bir maçları eksik. Lider Hırvatistan karşısında bir puan alsalar bile sonraki Macaristan ve Azerbaycan maçlarını kazandıkları taktirde hedeflerine ulaşmak ihtimalleri oldukça kuvvetli.Modric ve Petrovic’in golleriyle evinde Macaristan’ı rahat geçen Hırvatistan, rövanşı almayı başarırken grubun zirvesinde yer alıyor. UEFA Uluslar Ligi’nde istediğini alamayan Hırvatlar, bu maçı kazanırsa Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyecek. Evinde başarısını son yıllarda deplasmanda pek fazla gösteremeyen Hırvatlar, deplasmanda oynadığı son 21 resmi maçın sadece 8’ini kazanabildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 6 maçta Galler hiç kazanamadı.• Galler evinde oynadığı son 4 resmi maçı da kazanmayı başardı.• Hırvatistan’ın grupta oynadığı 6 maçın 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.ÖNE ÇIKAN BAHİSLER• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Hırvatistan’ın Galler karşısında mücadeleyi kazanacağı düşüncesinde (MS2).• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise maçın 1.5 ÜST biteceği yönünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Uluslar Ligi'nde istediğini bulamayan iki ekip, gözlerini eleme grubundan vize almaya dikmiş durumda! Hırvatlar, Macaristan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 geçmesini bildi ve E Grubu'nda zirveye yerleşti. "Lovren-Vida" stoper hattı, Cardiff'te ciddi bir testten geçecek... Galler ise Slovakya deplasmanından 1 puanla döndü ve 5 takımlı grupta iddiasını sürdürdü. İç sahada oynadıkları son 4 milli maçı da "tek farkla" kazanmasını bildiler... Grubun şekillenmesi adına çok ciddi önemi olan bu maçta, ilk yarıdan iki takımın da risk almasını beklemiyorum.