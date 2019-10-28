Gareth Bale gerçeği ortaya çıktı

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosunda yer almayan Gareth Bale ile ilgili gerçek gün yüzüne çıktı. Şampiyonlar Ligi maçının öncesindeki milli arada sakatlandığı belirtilen oyuncunun durumu tam olarak bilinememişti.

Marca gazetesi konuyu bugün manşetine taşıdı. Galli futbolcunun sakatlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapılmamasının nedenini duyurdu. Buna göre yıldız futbolcu sakatlığının ne olduğu konusunda kamuoyuna açıklama yapılmasını istememiş, gizli kalması talebinde bulunmuş.

Bu yüzden İstanbul'a neden getirilmediğinin detayları tam olarak bilinemeyen oyuncunun bu isteğinin kulüp tarafından yerine getirildiği ifade edildi. Bale, Galatasaray maçının öncesinde bir gol attığı Galler'in Hırvatistan maçında 90 dakikayı tamamlasa da, sonradan sakatlık haberi çıkmıştı.