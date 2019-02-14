Gareth Bale için 12 maça kadar ceza talebi

La Liga'da Real Madrid'in Wanda Metropolitana'da Atletico Madrid'i 3-1 yendiği maçta bir gol atan Gallerli futbolcu Gareth Bale, gol sevinci sırasında koluyla seyircilere yönelik bir hareket yapmıştı.

La Liga yönetimi bu hareketin provokasyon olduğunu işaret ederek 'bir kol bükülüyken diğer kolla ortasına vurulması'nın müstehcen ve aşağılayıcı bir anlama geldiğini belirterek hakem raporunda yer almamasına rağmen bu hareketin sportif düzeni bozmaya yönelik bir eylem olduğunu açıkladı.

Komite Gareth Bale'in yaptığı hareketin 4 ila 12 maç arasında ceza verilmesini gerektirdiğini belirtirken hareketin fark edilmemesi ya da seyircilerin negatif anlamda tahrik olmaması durumunda ise 1 ila 3 maç arasında ceza verilebileceği belirtildi.

Komite bu hareketin provokasyon olduğunun da altını çizerken oyuncuyu da kınadı.

Oyuncuya verilecek ceza ilerleyen günlerde belli olacak. Bale'in 1 ila 12 maç arasında ceza alması bekleniyor. (CNN Türk)