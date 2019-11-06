Gareth Bale kadroda yok! Real Madrid-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. Grupta geride kalan dört haftada sadece 1 puan toplayabilen temsilcimiz Real Madrid karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Dün gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim yenilmekten korkmayan bir takım göreceksiniz açıklamasında bulundu. Terim'in ilk 11'de yer vereceği isimlerin ise şu şekilde olması bekleniyor;

Kalede Muslera savunma hattında Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, dörtlüsünden oluşturacak. Orta saha kurgusunu Nzonzi, Lemina ve Seri üçlüsünden oluşturacak olan tecrübel, teknik adam ileri uçta ise Belhanda, Babel ve Andone ileri üçlüsü ile sahaya çıkmayı planlıyor. Peki Real Madrid-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

REAL MADRİD-GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Galatasaray maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak olan mücadele Almanya Futbol Fedarasyonundan Felix Zwayer tarafından yönetilecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranında yayınlanacak.

Galatasaray, Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında bu akşam İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 51. maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bu akşam 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Avrupa'da deplasman galibiyetini unuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 18 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu dönemdeki 18 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda İtalya'nın Juventus, Kazakistan'ın Astana ve Portekiz'in Benfica takımlarıyla yaptığı maçlardan beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak bu sezon grupta Belçika'nın Club Brugge takımıyla yaptığı maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Dış sahadaki son 6 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada da gol atamadı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 6 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde hasret 15 maç

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti ise 15 maç oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 15 karşılaşmada galibiyet alamadı.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 15 dış saha maçında 3 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 56 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 11'inde berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.