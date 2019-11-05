Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi!

Galatasaray önünde çok kritik bir maça çıkacak eflatun-beyazlılarda gündem yine Gareth Bale oldu. İstanbul’daki maçta da yer almayan Bale, yarın akşam Bernabeu’daki karşılaşmada yine takımını yalnız bırakacak.

Ancak Marca Gazetesi, bugün ilginç bir manşetle çıktı. Birinci sayfadan verilen haberde, Bale’in yarın Galatasaray mücadelesinde oynamayacağı ancak Galler Milli Takımı’na çağrılacağı belirtildi.

Real Madrid’de sahaya çıkmayan tecrübeli oyuncunun, ülkesi Galler için forma giyme kararı ilk sayfadan duyuruldu. Teknik direktör Zinedine Zidane’la sıkıntıları olduğu bildirilen ve ocak ayında ayrılmayı düşünen Gareth Bale, sakatlığının açıklanmasını da istemiyor.

İşte Marca'nın Bale tepkisi: