Garry Rodrigues attığı golle yıldızlaştı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup Aşaması F Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşı karşıya geldi. Maç 2-2 sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Garry Rodrigues ağları havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Yeşil Burun Adaları'nda Mendes'in asistinde Garry Rodrigues takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gole Mozambik takımı 18. dakikada Telinho ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ilk golün asistini yapan Mendes bu kez 57. dakikada attığı golle takımı Yeşil Burun Adaları'nı 2-1 öne geçirdi. Maçın son bölümünde Rodrigues'in takımı Mozambik'ten Witi'nin golüne engel olamayınca müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.