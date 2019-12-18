Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a ağır ceza geliyor

Tam da bu dakikalarda önce Rodrigues, rakibine gereksiz sertlikte bir faul yaparak oyundan atıldı. Aynı pozisyonda Ozan Tufan da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Saha içinde Muriç, özellikle Ozan’a sert tepki göstermişti

Diğer takım arkadaşlarının da bu ikiliye en kritik anda atıldıkları için kızgın oldukları öğrenildi. Yönetim, hem Rodrigues hem de Ozan Tufan’a ağır para cezası vermeye hazırlanıyor.

Bunun miktarı, teknik heyetle yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Ayrıca PFDK’nın vereceği cezalara göre yönetimin tavrı daha da sertleşebilir.