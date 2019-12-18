Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a ağır ceza geliyor
18.12.2019 - 08:30 |

Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a ağır ceza geliyor

Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçında kötü bir futbol sergiledi. Buna rağmen karşılaşmanın son bölümüne 2-1 yenik durumda giren Sarı- Lacivertliler, beraberlik için de bastırıyordu.

Tam da bu dakikalarda önce Rodrigues, rakibine gereksiz sertlikte bir faul yaparak oyundan atıldı. Aynı pozisyonda Ozan Tufan da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Saha içinde Muriç, özellikle Ozan’a sert tepki göstermişti

Diğer takım arkadaşlarının da bu ikiliye en kritik anda atıldıkları için kızgın oldukları öğrenildi. Yönetim, hem Rodrigues hem de Ozan Tufan’a ağır para cezası vermeye hazırlanıyor.

Bunun miktarı, teknik heyetle yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Ayrıca PFDK’nın vereceği cezalara göre yönetimin tavrı daha da sertleşebilir.

Garry Rodrigues ve Ozan Tufana ağır ceza geliyor

Garry Rodrigues ve Ozan Tufana ağır ceza geliyor

Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü

Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Galatasaray HDI Sigorta, 8'li final turuna yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta, 8'li final turuna yükseldi

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e anlamlı veda

Sıradaki Haber