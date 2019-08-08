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HaberlerFenerbahçeGarry Rodrigues'den şok eden beğeni
08.08.2019 - 15:36

Garry Rodrigues'den şok eden beğeni

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues, dün gece Ryan Donk ve tercüman Mert Çetin'in kupa zaferiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'dan Ryan Donk ve tercüman Mert Çetin'in dün akşamki Süper Kupa zaferiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

Bu hareket sonrası sosyal medyadan büyük tepki gören Yeşil Burun Ada'lı yıldız beğenileri kaldırdı.

Garry Rodrigues sarı lacivertli takım ile 2 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştı. 

İşte o kareler;

Garry Rodriguesden şok eden beğeni

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