Garry Rodrigues’e güvenoyu!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de son dönemde Garry Rodrigues’in kaçırdığı gollerle gündeme gelmesi dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcunun bilhassa son Kayserispor deplasmanında kaçırdığı 3 net fırsat sonrası bazı eleştiriler çok öne çıkmıştı.

Rodrigues’in bu durumuna karşın teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyet, yıldız oyuncuya güveniyor. Maç içi istatistikleri sık sık incelenen ve analiz edilen Rodrigues’in hücum açısından son derece verimli bir isim olduğu aktarıldı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun oynadığı maçlarda takımın hücum gücüne direkt etki ettiği, atakları şekillendirdiği ve takım arkadaşlarının işini kolaylaştırdığı da vurgulandı. Maç başına 3 kez gol pozisyonuna girmesiyle öne çıkan deneyimli oyuncu, ayrıca maç başına 1.7 şut ortalaması, 2.1 de dripling ortalamasıyla öne çıkıyor. 9 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist yapan başarılı futbolcunun, bir diğer detayı da 2017-18 sezonunda Galatasaray ile elde ettiği şampiyonlukta ortaya koyduğu performans..



O sezon da ligin ikinci yarısında açılan Rodrigues, ligde attığı 9 golün 8’ini 17 ila 34. haftalar arası atmıştı. Sarı-lacivertli teknik heyette de bu istatistik bilinirken, benzer şekilde sezonun ikinci yarısında gol yüzdelerinin en iyi seviyeye gelmesi amaçlanıyor.