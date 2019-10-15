15.10.2019 - 18:41 | | Skorer
Gary Medel 1 ay yok
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Kolombiya-Şili maçında sakatlanan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
12 Ekim Cumartesi günü oynanan Kolombiya maçına ilk 11'de başlayan Medel, üçlü stoperde üçlü stoperde yer almış ancak sakatlanıp oyundan alınmıştı.
Sezona Beşiktaş'la başlayan Gary Medel, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın yolunu tutmuştu.