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HaberlerBeşiktaşGary Medel resmen Bologna'da
29.08.2019 - 12:36

Gary Medel resmen Bologna'da

Beşiktaş dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan Gary Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Gary Medel resmen Bologna'da

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor... Mirin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Larin, Adriano, Tolga Zengin'in ardından orta saha oyuncusu Gary Medel'le de yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.


Günün Detayı - 29 Ağustos 2019
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