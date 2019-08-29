Gary Medel resmen Bologna'da

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor... Mirin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Larin, Adriano, Tolga Zengin'in ardından orta saha oyuncusu Gary Medel'le de yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.





