Gattuso: "Utanç verici"

Carlo Ancelotti ile yolları ayıran Napoli'de teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, "Ancelotti benim için bir baba gibi. Her zaman bana yakın oldu ve beni destekledi. O, her şeyi kazandı ve benim hala ispatlamam gereken çok şey var. Hedef puanlar toplayıp Şampiyonlar Ligi potasına geri dönmek. Çok çalışmamız, puanlar almamız ve bu zorlu süreci atlatmamız gerekiyor. Napoli'yi puan tablosunda bu konumda görmek utanç verici. Bu takım, ligi ilk 4 sırada bitirmek için gereken her şeye sahip. Takımdaki herkes mevcut durumun zorluğunun farkında ve bundan kurtulmak istiyor. Bu da beni cesaretlendiriyor. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Tecrübeli isimlerle çalışacağımın bilincindeyim. İyi sonuçlar almayı ümit ediyorum." ifadelerini kulandı