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10.11.2019 - 20:37 | | AA

Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 83-88

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 maÄŸlup etti.Â

Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 83-88

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 7. haftasÄ±nda Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 maÄŸlup etti.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan ev sahibi takÄ±m ilk periyodu 24-23 Ã¶nde tamamladÄ±. Ä°kinci yarÄ±da etkisini arttÄ±ran Anadolu Efes, soyunma odasÄ±na 44-43 Ã¶nde girdi.Â 

Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyot 65-65 berabere tamamlandÄ±. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde etkili olan konuk takÄ±m maÃ§tan 88-83 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: ÅžahinbeyÂ 

Hakemler: Ã–zlem Yalman, Osman Sinan Ä°ÅŸgÃ¼der, Alper Ã–zgÃ¶kÂ 

Gaziantep Basketbol: Can UÄŸur Ã–ÄŸÃ¼t 3, Hagins 6, Orhan AydÄ±n Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, Ä°smail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11

Anadolu Efes: DoÄŸuÅŸ Balbay 2, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 13, Mcic 19, Simon, Singleton 11, Beaubois 17, YiÄŸitcan Saybir, Tolga GeÃ§im 5, BuÄŸrahan Tuncer 11, Pleiss 10

1. Periyot: 24-23Â 

Devre: 43-44Â 

3. Periyot: 65-65

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