Gaziantep - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Kalyon Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1 sona erdi.

Gaziantep'in golünü 21. dakikada Kayode, 78. dakikada Bifouma attı. Maçın 48. dakikasında Gaziantep'te Güray Vural ile 53. dakikada Malatyaspor'dan Jahovic gördükleri kırmızı kart ile takımlarını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Gaziantep 24 puanla 9. sıraya yükseldi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise aynı puanla 8. sırada yer aldı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 90 2 Olkowski), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 79 Chibsah), Güray Vural, Kayode (Dk. 86 Muhammet Demir)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın (Dk. 89 Ahmed İldiz), Murat Yıldırım (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme (Dk. 46 Fofana), Bifouma, Jahovic

Goller: Dk. 21 Kayode (Gaziantep FK) Dk. 79 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk 54 Jahovic, (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Guilherme, Dk. 42 Hadebe, Dk. 45 3 Bifouma, Dk. 54 Rabin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk 36 Kenan Özer, Dk. 51 Kana Bıyık, Dk 53 Jefferson (Gaziantep FK)

Maçtan dakikalar

21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.

49. dakikada savunmadan atılan uzun pasa Kayode hareketlendi ancak Farnolle kalesini zamanında terk etti ve topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

63. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı düzeltip şutunu attı ancak sağına iyi uzanan Günay topu kontrol etti.

79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Bifouma düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

81. dakikada çalımlarla topu sürükleyen Sakıb Aytaç, sağ taraftan destek veren Bifouma'yı gördü. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Fofana'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Günay yine kalesini gole kapattı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.