Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, SÃ¼per Lig'in 15. haftasÄ±ndaki Ä°stiklal Mobilya Kayserispor maÃ§Ä±nÄ± kazanarak evinde 92 gÃ¼n, ligde ise 41 gÃ¼n sonra 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ±.

Ligde 20 puana ulaÅŸan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasÄ±nda konuk olduÄŸu FenerbahÃ§e'ye 5-0 yenilerek sezona kÃ¶tÃ¼ bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±.

FenerbahÃ§e maÄŸlubiyeti sonrasÄ± sahasÄ±ndaki ilk maÃ§Ä±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduÄŸu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldÄ±. ArdÄ±ndan evinde 14 EylÃ¼l'de BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-2'i yenen Gaziantep ekibi, daha sonra 6. haftada evinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¶ztepe ile 1-1 berabere kaldÄ±, 7. haftada ise Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 2-1 yenildi.

9. haftada sahasÄ±ndaki Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, kendi evindeki Galatasaray maÃ§Ä±nÄ± 2-0, 13. haftada da Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± 2-1 kaybetti.

Kendi sahasÄ±ndaki son maÃ§Ä±nda Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0'lÄ±k skorla geÃ§en Gaziantep ekibi, kendi evinde 92 gÃ¼n sonra kazandÄ±.

Bu sÃ¼re iÃ§erisinde 4 KasÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 2-1 yenen kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, ligde ise 41 gÃ¼n sonra galibiyet hasretini dindirmiÅŸ oldu.

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