Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGazişehir Gaziantepspor HabeleriGaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor
05.11.2019 - 21:37 | | GAZİANTEP (AA)

Gaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenilenme hareketleriyle idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Radamel Falcao Madrid'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim: Yenilirseniz kim bir şey diyebilir? Yenerseniz olay...

Fatih Terim: Yenilirseniz kim bir şey diyebilir? Yenerseniz olay...

Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi

Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi

Demir Grup Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları

Sıradaki Haber