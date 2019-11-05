05.11.2019 - 21:37 | | GAZİANTEP (AA)
Gaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenilenme hareketleriyle idmanı tamamladı.
Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.