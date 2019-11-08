Gaziantep FK, Galatasaray'Ä± konuk ediyor

Kalyon StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak mÃ¼sabakayÄ± hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek.

SÃ¼per Lig'e ilk haftada FenerbahÃ§e'ye 5-0 kaybederek kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karÅŸÄ±laÅŸmada GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 4-1 geÃ§ti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, 4. hafta iÃ§ sahada BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-2, ardÄ±ndan da deplasmanda Ã‡aykur Rizespor'u 2-1 yendi, GÃ¶ztepe ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Devam eden haftalarda peÅŸ peÅŸe Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 2-1, Trabzonspor'a 4-1 yenilerek dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§en kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±lar, son iki haftadÄ±r da yÃ¼kselen bir grafiÄŸe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldÄ±ktan sonra geÃ§en hafta deplasmanda AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 2-1 maÄŸlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaÅŸtÄ±.

SakatlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

Gaziantep FK Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Marius Sumudica, Galatasaray'a karÅŸÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ± kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.Â Gaziantep ekibinde sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve MuÄŸdat Ã‡elik de sahada olamayacak.

2 oyuncu dÃ¶nÃ¼yor

Sezon baÅŸÄ±ndan beri takÄ±mÄ±n vazgeÃ§ilmez isimleri arasÄ±nda yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.Â GeÃ§en haftaki AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda kart cezalarÄ± nedeniyle takÄ±mdan uzak kalan OÄŸuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda kadroda olmasÄ± bekleniyor.