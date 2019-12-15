Gaziantep FK - İM Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK bugün sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.
Gaziantep temsilcisi Süper Lig'in 15. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 14.00'te başlayan olan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.
Gaziantep FK - Kayserispor: 2-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL: 67' Güray, 72' Kayode (Gaziantep)
Bu maç öncesinde ev sahibi takım 17 puanla 12. sırada, 10 puanlı konuk ekip ise 17. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Twumasi, Güray, Muhammet, Kayode
İM Kayserispor: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Emre, Kravets
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
35. dakikada Emre Demir'in çapraza bıraktığı topa Kravets ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top yandan auta gitti.
37. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda kale ağzında topu önünde bulan Muhammet Demir, kayarak vuruşunda topu dışarı attı.
39. dakikada sol kanattan kale önüne yerden gelen topu müsait durumdaki Kayode'den önce savunmada araya giren Poulain taca gönderdi ve tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.