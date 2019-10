Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 4üncü Tur maçında Gaziantep FK, evinde Turgutluspor 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

8inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışından Kenanın vuruşunda top direkten döndü.

12nci dakikada orta alandan gelişen Turgutluspor atağında Kenan Gürmenin ceza alanı yakınlarından sert vuruşunu kaleci son anda kurtardı.

27nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında savunmanın yaptığı hatayı değerlendiren Diarra, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

56ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylanın içeriye gönderdiği ortada Kenanın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

67inci dakikada orta alandan gelişen Turgutluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kadir

Torbacının vuruşunda top kalecide kaldı.

69uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Jeffersonun ara pasında top ile buluşan Güray Vuralın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

77nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Gürayın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özerin vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson ( Dk. 70 Djilobodji), Güray Vural, Chibsah (Dk. 46 Hasan Yurtseven), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Dk. 70 Twumasi)

TURGUTLUSPOR: Can Sevinç- Muhammed Can, Kadir Torbacı, Alperen Doğan, Oğuzhan Kanmaz (Dk. 72 Mustafa Yılmaz), Güner Okay, Ferhat Katipoğlu, Serkan Akın, Kenan Gürmen (Dk. 78 Sezer Batuhan Turhal) , Hüseyin Durak (Dk. 62 Mithat Yaşar), Emre Keskin

GOLLER: Dk. 27 Diarra, Dk. 69 Güray, Dk. 77 Kenan Özer (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Chibsah, Kubilay Aktaş (Gaziantep FK) - Oğuzhan, Kadir Torbacı (Turgutluspor)