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29.10.2019 - 16:50 | | GAZİANTEP (AA)

Gaziantep FK’de Mehmet Uğurlu 6 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı nedeniyle Mehmet Erdem Uğurlu’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Gaziantep FK’de Mehmet Uğurlu 6 hafta yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun durumu belli oldu.

Sağ ayak alt adalesinde 3. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Erdem tahmini olarak 6 ile 8 hafta arasında forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

 

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