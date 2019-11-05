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05.11.2019 - 10:55 | | AA

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk olduğu MKE Ankaragücü karşısında 2-1 kazanan Gaziantep FK, galibiyet hasretine son vererek 4 hafta aradan sonra 3 puan almayı başardı.

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sona erdi

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde adından söz ettiren Gaziantep ekibi, 10 puan topladığı ilk 5 haftanın ardından düşüşe geçti.

Ligin 5. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Gaziantep FK, ardından Göztepe (1-1), Medipol Başakşehir (1-2), Trabzonspor (1-4) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) müsabakalarından galibiyete çıkaramadı.

MKE Ankaragücü karşısında 3 puan hasretini sonlandıran ve 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 9. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, ligin 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Galatarasaray'ı konuk edecek.

Skorer Tv Haber Bülteni - 5 Kasım 2019
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