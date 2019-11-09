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09.11.2019 - 19:16 |

Gaziantep - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor.

Gaziantep - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

GAZİANTEP GALATASARAY: 0-1

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 22' Ömer Bayram (Galatasaray)

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Luyindama, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone

Yedekler: Okan, Seri, Selçuk, Babel, Donk, Jimmy, Taylan, Nagatomo, N'Zonzi, Emre Mor 

Gaziantep - Galatasaray (CANLI)

 

Falcao ve Şener yok

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da sahadaki yerini alamayacak.

 

 

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