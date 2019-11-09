Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, ardından da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Devam eden haftalarda peş peşe Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 4-1 yenilerek düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, son iki haftadır da yükselen bir grafiğe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaştı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kalyon Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç BeiN Sports1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay - Papy, Jefferson, Chibas, Güray, Morais, Kana Biyik, Oğuz, Twumasi, Diarra, Kayode

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Mehmet Erdem Uğurlu

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Lemina, Emre Mor, Andone

SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Şener

Falcao ve Şener yok

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da sahadaki yerini alamayacak.

Babel ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübü, Younes Belhandanın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madridde yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantepe gitmezken, İstanbula döndü.