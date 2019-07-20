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20.07.2019 - 13:10| GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep, Alin Tosca ile anlaştı

Gaziantep ekibi, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca ile prensipte anlaştı

Gazişehir Gaziantep, Alin Tosca ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda, savunmanın solunda görev alan Rumen oyuncu Tosca ile temasa geçti.

Yapılan görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın yeni sezon öncesi Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampa katıldı.

Son olarak İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Tosca'nın, Gazişehir Gaziantep ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

 

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