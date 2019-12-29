Gazişehir Gaziantep - BtcTurk Yeni Malatyaspor(CANLI)
Süper Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantep, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
GAZİANTEP-YENİ MALATYASPOR: 1-0(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL: 21' Kayode
Kırmızı kart: 48' Güray Vural(Gaziantep), 53'Jahovic(Malatyaspor)
İŞTE İLK 11'LER
GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Jefferson, Diarra, Güray, Kayode, Kenan
MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic
Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.