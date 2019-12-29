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29.12.2019 - 16:18 |

Gazişehir Gaziantep - Evkur Yeni Malatyaspor(CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantep, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Gazişehir Gaziantep - Evkur Yeni Malatyaspor(CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında  Gaziantep FK evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

GAZİANTEP-YENİ MALATYASPOR: 0-0(İLK YARI OYNANIYOR)

İŞTE İLK 11'LER

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Jefferson, Diarra, Güray, Kayode, Kenan

MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic

Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.

Gazişehir Gaziantep - Evkur Yeni Malatyaspor(CANLI)

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