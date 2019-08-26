Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: 4-1

Süper Lig'in ikinci hafta kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi Gazişehir Gaziantep 4-1 kazandı.

Maçta Gazişehir Gaziantep'in gollerini 31. ve 40. dakikada(Penaltı) Kayode, 56. dakikada Güray Vural ve 73. dakikada Oğuz Ceylan kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü Berat Özdemir attı. Gençlerbirliği'nde 27. dakikada Ahmet Oğuz ve 38. dakikada Polomat kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Gazişehir, bu sonuçla ilk 3 puanına ulaştı. İlk haftada Çaykur Rizespor'a mağlup olan Gençlerbirliği ise henüz puanla tanışamadı. Süper Lig'in üçüncü haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i konuk edecek. Gazişehir ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Tetteh, Junior Morias, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode, Diarra.

Gençlerbirliğii: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Polomat, Arda, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Sio, Nadir.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Twumasi'nin pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Kayode, kaleci Diallo ile karşı karşıya kaldı. Kayode, sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Diallo'dan döndü.

10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa, kale önünde dokunamayan Sio, gol fırsatını kaçırdı.

15. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu tarafından kullanılan frikik vuruşunun ardından savunmadan seken topu, önünde bulan Sio'nun şutunu kaleci Günay parmaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Polomat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini şiddetli bir omuz darbesiyle düşürdü. Maçın hakemi Ahmet'e kırmızı kart gösterdi.

31. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada ceza sahası içinde rakibine faul yapan Polomat kırmızı kart gördü.

39. dakikada Gazişehir Gaziantep, VAR incelemesinin ardından penaltı atışı kazandı.

40. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, penaltıyı gole çevirdi. 2-0

45. dakikada Gazişehir'de Güray'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top, kaleci Diallo'nun kucağında kaldı.