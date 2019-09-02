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02.09.2019 - 17:28| GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep, Gökhan Alsan ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gökhan Alsan ile yollarını ayırdı.

Gazişehir Gaziantep, Gökhan Alsan ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Gökhan Alsan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de adını futbolseverlerin zihnine yazdırmayı başaran Gökhan Alsan, hem sıcakkanlılığı, hem futbolculuğu, hem de karakteriyle Gaziantep futbolunun da unutulmayacak isimleri arasına girerek taraftarlarımızında sevgilisi haline gelmişti. Hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir insan olan Gökhan Alsan'a emek ve katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. " ifadelerine yer verildi.

 

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