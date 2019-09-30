Gazişehir Gaziantep - Göztepe: 1-1

Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe’yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gaziantep Kalyon'da oynanan maçta Gazişehir Gaziantep'in golünü 57. dakikada Güray attı. Göztepe'nin golünü ise 82. dakikada Berkan kaydetti.

Öte yandan 50. dakikada Göztepe kalecisi Beto gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

1-1'lik eşitlike biten maçın ardından Göztepe puanını 6, Gazişehir ise 11 puana çıkarttı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah’a bıraktı.

37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.

45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome’den önce savunma kornere attı.

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto'dan inanılmaz bir hata! 51. dakikada Topa cezası dışında eliyle müdahale eden Göztepe kalecisi Beto, direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

58. dakikada ev sahibi Gazişehir, Güray Vural'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçta dakikalar 83'ü gösterdiğinde Berkan Emir skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Papy xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Diarra x (Pawlowski dk. 60 x), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10 x) , Patrick Twumasix xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir x (Furkan Soyalp dk. 80 x)

Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Kubilay, Mehmet Erdem, Jefferson, Kenan Özer

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: Beto x, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan xx (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro xx, Soner Aydoğdu xx (Halil Akbunar dk. 67 x), Mossoro xx, Napoleoni xx (Göktuğ dk. 53 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx,

Yedekler: Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Leo, Borges Mora

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Beto (dk. 50) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)