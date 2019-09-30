Gazişehir Gaziantep – Göztepe mücadelesine Misli.com’da canlı oyna!

Takipçisi olduğu Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde olan Gazişehir Gaziantep rakibini 3 puanla geçmeyi başarırsa ikincilik koltuğunu sarı lacivertli ekipten alıp lider Alanyaspor’un yakın takipçisi olacak. Hızlı hücumları ve önemli oyuncusu Twumasi ile etkili olan ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Kart cezalısı Kayode ile Muğdat Çelik kadroda yer almadılar. Göztepe, geçtiğimiz hafta penaltıdan bulduğu golle ligdeki ilk gölünü bulup ilk 3 puanını almış oldu. Gol bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları çözemeyen konuk takım için zorlu bir mücadele olacak. Poko cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Göztepe, deplasmanda oynadığı son 29 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. (18M - 8B)

• Gazişehir FK’yı çalıştıran Sumudica, Süper Lig’de son 18 maçta da gol yedi.

• Göztepe’nin son 9 maçının 8’inde karşılıklı goller olmadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Bu mücadeleye Misli.com’dan bahis oynayan üyelerin çoğunluğu Ev sahibi Gazişehir’in mücadeleden galip ayrılacağı yönünde. (MS1)

• Karşılaşmanın başlama vuruşu ile birlikte öne çıkan canlı bahislerde ise “Sıradaki Gol” ve “İlk yarı / Maç Sonucu Gol Alt/Üst” seçenekleri ön planda yer alacak.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Son haftaların flaş takımlarından Gazişehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Gazişehir, Marius Sumudica yönetiminde Çaykur Rizespor deplasmanından da galibiyet çıkarmayı bildi. İyi bir hava yakaladılar. Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, Kayode de Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.Konyaspor önünde son 40 dakikayı 10 kişi tamamlayan Göztepe, yine de 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Cezalı durumdaki Poko, bu deplasmanda görev alamayacak.Ev sahibi takım skor üretmekte zorlanmıyor. Göztepe’de de Serdar Gürler, Mossoro, Jerome gibi önemli silahlar var. İki takımdan da goller izleriz.