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05.08.2019 - 08:34| FANATİK

Gazişehir Gaziantep, İsmail Köybaşı'nı istiyor

Süper Lig’in yeni ekibi, Gaziantepspor altyapısında yetişip Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı’nın peşinde. 30 yaşındaki sol bek ile bu hafta masaya oturulacak.

Gazişehir Gaziantep, İsmail Köybaşı'nı istiyor

Gazişehir Gaziantep transferde hız kesmiyor... Geçtiğimiz günlerde transferleri art arda açıklayan Güneydoğu ekibi, Bartlomiej Pawlowski, Souleymane Diarra ve Yuri Lodygin’i kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Kırmızı-Siyahlılar’da şimdi yerli operasyonu hız kazandı. Radarda tanıdık bir oyuncu var: İsmail Köybaşı.

Gaziantepspor altyapısında yetişip 2009’da 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş’ın yolunu tutan İsmail, 2016’da Fenerbahçe’ye gitmişti. Sarı-Lacivertli kulüp ile kontratı sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki sol bek ile Gazişehir Yönetimi bu hafta masaya oturacak.

Yüksekten uçtu...

Daha önce yüksek maaş talebi nedeniyle transferi rafa kaldırılan İsmail, beklediği teklifi hiçbir ekipten alabilmiş değil. Mevcut şartlarda Gazişehir’in eli güçlenirken, tarafların anlaşma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. 

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